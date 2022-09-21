Путин заявил, что для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что любое ослабление суверенитета представляет для России смертельную угрозу, сообщает РИА Новости.

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На концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности он отметил, что Россия столетиями строилась как общий дом для людей множества национальностей и вероисповеданий.

«За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россию великой державой сделали, в том числе, Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Николай II, однако судьбу страны определяли не только государственные деятели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсторияРоссияВладимир Путин
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