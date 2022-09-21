Путин заявил, что для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет
Президент РФ Владимир Путин заявил, что любое ослабление суверенитета представляет для России смертельную угрозу, сообщает РИА Новости.
На концерте по случаю 1160-летия зарождения российского государственности он отметил, что Россия столетиями строилась как общий дом для людей множества национальностей и вероисповеданий.
«За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россию великой державой сделали, в том числе, Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Николай II, однако судьбу страны определяли не только государственные деятели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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