Путин сравнил действия современной России и Петра I

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на долю нынешнего поколения выпала эта же участь, что и императору Пётру I, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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По его словам, в ходе Северной войны, которая шла 21 год, российский император возвращал территории, в том числе, земли Приладожья, где позже был основан Санкт-Петербург.

Он отметил, что с тех пор мало что изменилось.

«Казалось бы, Пётр I воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал! Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что если страна или группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже «в известной степени колония».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИсторияРоссияВладимир Путин
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