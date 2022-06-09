Путин сравнил действия современной России и Петра I

По его словам, в ходе Северной войны, которая шла 21 год, российский император возвращал территории, в том числе, земли Приладожья, где позже был основан Санкт-Петербург.

Он отметил, что с тех пор мало что изменилось.

«Казалось бы, Пётр I воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал! Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что если страна или группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже «в известной степени колония».

