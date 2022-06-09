Путин сравнил действия современной России и Петра I
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на долю нынешнего поколения выпала эта же участь, что и императору Пётру I, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По его словам, в ходе Северной войны, которая шла 21 год, российский император возвращал территории, в том числе, земли Приладожья, где позже был основан Санкт-Петербург.
Он отметил, что с тех пор мало что изменилось.
«Казалось бы, Пётр I воевал со Швецией и что-то там отторгал. Ничего он не отторгал! Он возвращал! Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять», — добавил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что если страна или группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже «в известной степени колония».
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