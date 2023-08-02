Путин заявил, что для библиотек в новых регионах будет закуплено 2,5 млн книг

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для школьных и публичных библиотек новых регионов будет напечатано более 2,5 млн книг, сообщает ТАСС.

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По его словам, в библиотеках ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей находятся книги, изданные ещё в советское время.

«Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, пополнить отечественной, да и зарубежной литературой, включая произведения школьной программы», - указал глава государства, отметив, что средства на эти цели выделены из президентского резервного фонда.

Российский лидер также поручил бесплатно подключить библиотеки новых регионов к электронным сервисам, где хранятся произведения отечественной литературы.

Ранее Путин заявил, что у политики «нынешних украинских властей», которые пытаются «запретить книги русских классиков или уничтожить», «никогда не было и не будет никакого будущего», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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