Матвиенко призвала уменьшить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных

«Семейная ипотека» в настоящее время является таковой только по названию, но не по сути. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

В ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, она указала, что в рамках программы следует обеспечить особые условия для многодетных семей.

«Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса», - сказала Матвиенко.

Она также отметила, что Совет рассчитывает на реализацию правительством принципа «больше детей - меньше ставка».

Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян заявила «Радиоточке НСН», что выдача льготной ипотеки в России сократилась более чем на 50% из-за новых условий, под которые очень сложно подойти.

ФОТО: РИА Новости
