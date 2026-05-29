Матвиенко призвала уменьшить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных
«Семейная ипотека» в настоящее время является таковой только по названию, но не по сути. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
В ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, она указала, что в рамках программы следует обеспечить особые условия для многодетных семей.
«Это и увеличение лимитов льготного ипотечного кредитования, и уменьшение размеров первоначального взноса», - сказала Матвиенко.
Она также отметила, что Совет рассчитывает на реализацию правительством принципа «больше детей - меньше ставка».
Ранее президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян заявила «Радиоточке НСН», что выдача льготной ипотеки в России сократилась более чем на 50% из-за новых условий, под которые очень сложно подойти.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Гинеколог заявила, что процент мужского бесплодия растет быстрее женского
- Психолог назвала причины нежелания россиян заводить детей
- Россиян заверили в безопасности вышек 5G для здоровья
- Ущемляет зрителя: Золотарев призвал оценить риски квотирования зарубежного кино
- Важен образ жизни: Прием витаминов не поможет спасти от бесплодия
- Буцкая рассказала, как меняется женское здоровье после 35 лет
- Президент Румынии объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце
- «Ландыши», «Монастыринг» и «Константинополь»: Кому вручили премию ИРИ
- Лето на паузе: Когда в Москву вернется тепло и солнце
- «Меньше кормить и больше доить»: Почему в Россию не заходят новые бренды