Путин потребовал как можно скорее обеспечить газификацию домовладений

Президент России Владимир Путин потребовал как можно быстрее обеспечить газификацию домовладений. Такое заявление глава государства сделал в среду на совещании по реализации положений послания парламенту.

Он подчеркнул, что необходимо учесть все возникающие при этом детали и попросил правительство, «Газпром» и все регионы внимательно к этому отнестись.

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Владимир Путин призвал сделать все быстро, учесть круг людей, которые имеют право на услугу, а также продумать все технические вопросы.

Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о деталях возможной встречи Владимира Путина с президентом США Джо Байденом журналистам сообщат сразу, «как только что-то появится».

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ФОТО: Kremlin.ru
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