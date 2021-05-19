Путин потребовал как можно скорее обеспечить газификацию домовладений

Президент России Владимир Путин потребовал как можно быстрее обеспечить газификацию домовладений. Такое заявление глава государства сделал в среду на совещании по реализации положений послания парламенту.

Он подчеркнул, что необходимо учесть все возникающие при этом детали и попросил правительство, «Газпром» и все регионы внимательно к этому отнестись.