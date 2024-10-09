Путин запустил серийное производство Lada Aura на заводе АвтоВАЗ
Президент России Владимир Путин по видеосвязи объявил о начале серийного производства нового автомобиля Lada Aura на заводе АвтоВАЗ в Самарской области. Заявление было сделано в рамках совещания, посвященного промышленным объектам, трансляцию которого вела пресс-служба Кремля.
Во время совещания генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов пригласил Путина посетить Тольятти и ознакомиться с последними разработками компании. Путин сообщил, что уже успел протестировать новый автомобиль.
По информации, представленной Кремлем, АвтоВАЗ планирует выпустить в 2024 году 2,9 тыс. бизнес-седанов Lada Aura.
В следующем году объем производства увеличится до восьми тыс. автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru