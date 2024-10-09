Путин запустил серийное производство Lada Aura на заводе АвтоВАЗ

Президент России Владимир Путин по видеосвязи объявил о начале серийного производства нового автомобиля Lada Aura на заводе АвтоВАЗ в Самарской области. Заявление было сделано в рамках совещания, посвященного промышленным объектам, трансляцию которого вела пресс-служба Кремля.

Во время совещания генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов пригласил Путина посетить Тольятти и ознакомиться с последними разработками компании. Путин сообщил, что уже успел протестировать новый автомобиль.