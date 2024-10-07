Чемезов рассказал об испытаниях электромобиля Lada Aura
Испытания электрической версии седана Lada Aura идут, заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Чемезов отметил, что электрокары медленно, но неумолимо заменяют обычные автомобили. Электрокары эффективнее и менее вредны для окружающей среды, добавил Чемезов в беседе с «Российской газетой».
По его словам, также ведется разработка электромобиля «Атом». Планируется, что серийное производства электрокара начнется в середине следующего года. Чемезов отметил, что уже более 100 тысяч человек оформили предзаказ «Атома».
Ранее стало известно, что спрос на автомобили с гибридными силовыми установками вырос в четыре раза в июне — августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, напоминает RT.
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