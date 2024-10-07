Чемезов рассказал об испытаниях электромобиля Lada Aura

Чемезов отметил, что электрокары медленно, но неумолимо заменяют обычные автомобили. Электрокары эффективнее и менее вредны для окружающей среды, добавил Чемезов в беседе с «Российской газетой».

По его словам, также ведется разработка электромобиля «Атом». Планируется, что серийное производства электрокара начнется в середине следующего года. Чемезов отметил, что уже более 100 тысяч человек оформили предзаказ «Атома».

Ранее стало известно, что спрос на автомобили с гибридными силовыми установками вырос в четыре раза в июне — августе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, напоминает RT.

