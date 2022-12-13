Путин запустил новые участки трассы Москва - Казань - Екатеринбург

Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, строительство новой автотрассы от Москвы до Казани планируется завершить в декабре 2023 года. По плану скоростная магистраль должна быть введена в строй в 2024 году. М-12 станет частью международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай».

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 5 декабря, по официальным сообщениям, Владимир Путин проехал по автомобильной полосе Крымского моста, отремонтированной после взрыва в октябре. Президента сопровождал вице-премьер Хуснуллин.

