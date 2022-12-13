Путин запустил новые участки трассы Москва - Казань - Екатеринбург
Президент России Владимир Путин дал старт движению на трех участках трассы М-12 Москва - Казань – Екатеринбург. Открыты отрезки дороги во Владимирской и Свердловской областях. Глава государства участвовал в мероприятии по видеоконференцсвязи.
Кроме новых участков М-12 в строй также сегодня введены часть автотрассы М-4 «Дон» в Воронежской области, транспортная развязка на пересечении федеральной трассы М-8 «Холмогоры» с улично-дорожной сетью города Мытищи в Подмосковье. Запущен также движение по новому тоннелю к всесезонному туристско-рекреационному комплексу «Мамисон» в Северной Осетии.
Как сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, строительство новой автотрассы от Москвы до Казани планируется завершить в декабре 2023 года. По плану скоростная магистраль должна быть введена в строй в 2024 году. М-12 станет частью международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай».
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 5 декабря, по официальным сообщениям, Владимир Путин проехал по автомобильной полосе Крымского моста, отремонтированной после взрыва в октябре. Президента сопровождал вице-премьер Хуснуллин.
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