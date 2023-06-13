Собянин: Через несколько лет в Москве будет свыше 2,2 тысячи электробусов
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что количество электробусов в столице в ближайшие годы увеличится более чем в два раза.
По его словам, в настоящее время на московских улицах работают 1 055 электробусов, планируется увеличить их количество до 2 255. Также в Москве станет больше ультрабыстрых зарядных станций.
«Расширим сеть ультрабыстрых зарядных станций - до конца 2024 года в Москве их будет свыше 380. 94 станции подключим в этом году по 12 адресам», - уточнил он.
Градоначальник добавил, что электробусы для Москвы будут производить ПАО «КамАЗ» и «Группа ГАЗ», с которыми уже подписаны соответствующие контракты.
Ранее Собянин заявил, что в 2023 году на столичные маршруты выйдут 50 новых электробусов, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru