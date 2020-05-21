Путин запретил «задирать» стоимость обучения в российских вузах
Президент России Владимир Путин призвал руководство высших учебных заведений не пользоваться сложившейся эпидемиологической ситуацией с целью повышения стоимости обучения.
«Сегодняшние сложности - не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение», - сказал Путин.
Глава государства также призвал руководство вузов индивидуально рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой обучения.
Кроме того, сегодня президент заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России начнется с 29 июня. При этом выпускники получат аттестаты даже без экзаменов, а ЕГЭ будут сдавать лишь те, кто планирует поступать в вузы, отмечает КИА.
В свою очередь глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ученики девятых классов в этом году не будут сдавать выпускные экзамены, передает Ura.ru.
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