Путин запретил «задирать» стоимость обучения в российских вузах

«Сегодняшние сложности - не повод пересматривать или задирать, тем более, цены за обучение», - сказал Путин.



Глава государства также призвал руководство вузов индивидуально рассматривать ситуацию каждого студента, у которого возникли проблемы с оплатой обучения.



Кроме того, сегодня президент заявил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России начнется с 29 июня. При этом выпускники получат аттестаты даже без экзаменов, а ЕГЭ будут сдавать лишь те, кто планирует поступать в вузы, отмечает КИА.



В свою очередь глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ученики девятых классов в этом году не будут сдавать выпускные экзамены, передает Ura.ru.

