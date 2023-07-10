Путин запретил взыскивать долги с жителей новых регионов РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий взыскивать долги по кредитам и займам с жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Речь идёт о долгах жителей новых территорий перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО), которые возникли до 30 сентября 2022 года, то есть до принятия регионов в состав РФ.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, запрет будет временным - он будет действовать до 1 января 2026 года. Авторы инициативы отмечали, что до этой даты на новых территориях будет действовать переходный период для их интеграции «в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ».
Ранее в России ограничили максимальную ставку, которую может установить МФО при выдаче займа - не более 0,8% в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru