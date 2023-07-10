Путин запретил взыскивать долги с жителей новых регионов РФ

Речь идёт о долгах жителей новых территорий перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО), которые возникли до 30 сентября 2022 года, то есть до принятия регионов в состав РФ.

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, запрет будет временным - он будет действовать до 1 января 2026 года. Авторы инициативы отмечали, что до этой даты на новых территориях будет действовать переходный период для их интеграции «в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ».

Ранее в России ограничили максимальную ставку, которую может установить МФО при выдаче займа - не более 0,8% в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

