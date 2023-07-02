СМИ: количество потребкредитов в России выросло в два раза

С января по май 2023 года российские финансовые организации выдали в 2,2 раза больше кредитов, чем за аналогичный период 2022-го. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании «Скоринг бюро».

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За первые пять месяцев 2023 года выдано 14,7 миллиона потребительских кредитов. Это на 116,5% больше, чем в январе-мае 2022 года.

В мае 2023 года финансовые организации выдали 3,4 миллиона кредитов. В денежном выражении это в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Уточняется, что общая сумма предоставленных россиянам займов составила 2,83 триллиона рублей.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Госдума 27 июня приняла во втором чтении законопроект, который временно запрещает взыскивать долги по кредитам с жителей новых регионов России.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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