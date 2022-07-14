Путин запретил вывозить с Камчатки более 10 кг красной икры

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года в Камчатском крае пройдёт жксперимент, цель которого - противодействие провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.

Подписанный главой государства закон разрешает гражданам вывозить с территории региона воздушным транспортом, в багаже и в ручной клади, не более 10 кг на одного человека красной икры непромышленного изготовления без маркировки.

Отчёт о ходе и результатах эксперимента правительство Камчатского края будет предоставлять в кабмин РФ ежегодно до 20 апреля.

Ранее врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Сергей Логинов заявил, что чезмерное потребление икры может отрицательно сказаться на здоровье, сообщает RT.