Путин запретил вывозить с Камчатки более 10 кг красной икры
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий физлицам вывозить с Камчатки авиатранспортом более 10 кг немаркированной красной икры, сообщает пресс-служба Кремля.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года в Камчатском крае пройдёт жксперимент, цель которого - противодействие провозу незаконно добытой икры якобы для личного потребления.
Подписанный главой государства закон разрешает гражданам вывозить с территории региона воздушным транспортом, в багаже и в ручной клади, не более 10 кг на одного человека красной икры непромышленного изготовления без маркировки.
Отчёт о ходе и результатах эксперимента правительство Камчатского края будет предоставлять в кабмин РФ ежегодно до 20 апреля.
Ранее врач-гастроэнтеролог высшей квалификационной категории Сергей Логинов заявил, что чезмерное потребление икры может отрицательно сказаться на здоровье, сообщает RT.
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