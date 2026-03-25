Путин запретил вывозить с 1 апреля в ЕАЭС более $100 тысяч наличными

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 1 апреля этого года вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС в сумме свыше эквивалента 100 тысяч долларов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, ограничение распространяется на физических лиц, а сумма рассчитывается по официальному курсу Центрального банка на дату вывоза.