Путин запретил вывозить с 1 апреля в ЕАЭС более $100 тысяч наличными

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 1 апреля этого года вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС в сумме свыше эквивалента 100 тысяч долларов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно указу, ограничение распространяется на физических лиц, а сумма рассчитывается по официальному курсу Центрального банка на дату вывоза.

При этом предусмотрено исключение: вывоз средств допускается через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах, которые определит правительство.

В таких случаях необходимо предоставить банковские выписки, заверенные кредитной организацией, подтверждающие снятие наличных средств, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
