Путин запретил вывозить с 1 апреля в ЕАЭС более $100 тысяч наличными
Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 1 апреля этого года вывоз наличных рублей в страны ЕАЭС в сумме свыше эквивалента 100 тысяч долларов. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно указу, ограничение распространяется на физических лиц, а сумма рассчитывается по официальному курсу Центрального банка на дату вывоза.
При этом предусмотрено исключение: вывоз средств допускается через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах, которые определит правительство.
В таких случаях необходимо предоставить банковские выписки, заверенные кредитной организацией, подтверждающие снятие наличных средств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Митволь сообщил о риске давления после дачи показаний
- На Кубе сообщили о нехватке электричества и лекарств
- Где чаще всего «прокалывается» ИИ при написании студенческих работ
- Стоматолог предупредила о связи зубной боли с инфарктом
- «Слишком придирается!»: Преподаватель ВШЭ назвала изъяны «Антиплагиата»
- Путин запретил вывозить с 1 апреля в ЕАЭС более $100 тысяч наличными
- Боярский назвал символичной находку возможных останков д'Артаньяна
- Названы пять ошибок при хранении зимних шин
- Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке
- По пути Франции? Гранты для театров отказались считать «веревкой на шее»