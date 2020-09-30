Путин запретил вывозить из России необработанный лес

Президент России Владимир Путин поручил с 2022 года запретил вывоз из страны необработанной или обработанной «для вида» древесины. Свое требование российский лидер озвучил на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Для этого Путин потребовал пересмотреть подходы к работе таможни.

Также президент поручил реформировать систему контроля за лесами, распространить жесткий надзор на транспортировкой, хранением и переработкой древесины. Сейчас эта система «не лезет ни в какие ворота», подчеркнул президент.