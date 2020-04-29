Леса поджигают чиновники?

Представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого заместителя главы, задержали местные жители. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином. Прибывших заподозрили в намерении поджечь лес, задержали и вызвали полицию. Как отмечает РИА Новости, угодья, где имели место эти события, принадлежат мэру Усть-Кута. Есть, впрочем, и другая версия, которую приводит «КП-Иркутск» и согласно которой как раз упомянутый мэр каждый год устраивает пал на своих землях, и каждый год огонь оттуда уходит в лес. Кто там настоящий поджигатель, установит начавшееся следствие, но история, по оценке депутата Госдумы Александра Хинштейна, действительно беспрецедентная.

Беспрецедентная, но не во всем. Разве что в задержании с поличным чиновников-поджигателей, если такие предположения подтвердятся в ходе следствия. Леса в Иркутской области горели и в прошлые годы, регион регулярно оказывался в числе тех, где обстановка с лесными пожарами особенно сложная. Так было и в минувшем 2019-м, несмотря на разрушительное наводнение. Тогда о фактах намеренного поджога лесов в Иркутской области прямо заявляла Генпрокуратура, официальный представитель которой указывал, что рукотворными пожарами пытались скрыть следы незаконной вырубки лесов.

О причастности «черных лесорубов» к возникновению масштабных лесных пожаров прошлого года говорил и тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев, призвавший Генпрокуратуру и Следственный комитет провести проверку этой версии. В «теневом секторе» находится практически вся лесная отрасль России, - утверждала, в свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступившая за введение эмбарго на экспорт леса. Ущерб от «черных лесорубов», по оценке экспертов ОНФ, которую приводил депутат Госдумы Владимир Гутенев, ежегодно составляет 100 млрд рублей.

И в этом году Иркутская область уже входит в тройку регионов, где складывается наиболее сложная ситуация с лесными пожарами, после Забайкалья и Тывы. По данным Авиалесоохраны на 29 апреля, на территории страны действовало 92 лесных пожара на площади, пройденной огнем, более 60 тысяч гектаров. Из них 6 333 га приходятся на Иркутскую область. Если же подтвердится, что леса в регионе поджигают чиновники, покрывающие «черных лесорубов», да еще выяснится, что эти деяния носят системный характер, на который никак не влияет даже смена губернатора, удивляться масштабам бедствия, какими бы они ни были, уже не придется.

