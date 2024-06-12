Путин запретил высаживать из транспорта детей и инвалидов первой группы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет и инвалидов первой группы, следующих без сопровождения.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Начиная с 1 сентября 2024 года, за принудительную высадку указанных категорий граждан будет накладываться штраф - пять тысяч рублей для водителя и от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из общественного транспорта нельзя высаживать детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, так как это «несёт прямую угрозу их жизни», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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