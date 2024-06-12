Путин подписал закон о возможности продажи заложенного по ипотеке имущества

Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет гражданам самим продавать заложенное в банке имущество по ипотеке. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно нововведениям, такое право будет предоставляться вне зависимости от размера кредита.

К тому же отмечается, что россияне смогут осуществить такую сделку в случае, если ипотека была взята не в предпринимательских целях. Для этого гражданам будет необходимо обратиться в банк с соответствующим заявление для согласования процедуры и определения минимальной стоимости имущества.

От ипотеки и пенсий до «узурпации» на Украине: Об итогах и Путине на ПМЭФ-2024

До этого Владимир Путин подписал закон о продлении до 2031 года многодетным семьям выплат на погашение ипотеки.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала разобраться в деталях инициативы введения льготной ипотеки в малых городах России и усомнилась в успехе реализации соответствующей программы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмуществоКредитыИпотекаЗаконВладимир Путин

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