Путин подписал закон о возможности продажи заложенного по ипотеке имущества

До этого Владимир Путин подписал закон о продлении до 2031 года многодетным семьям выплат на погашение ипотеки.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвала разобраться в деталях инициативы введения льготной ипотеки в малых городах России и усомнилась в успехе реализации соответствующей программы.

