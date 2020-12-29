Путин запретил употребление «веселящего газа» в личных целях

В тексте закона указано, что производство, распространение и пропаганда использования закиси азота для одурманивания и развлечения запрещается. "Веселящий газ" можно будет использоваться только в медицинских, промышленных и технических целях.



Ранее Минздрав подтвердил, что употребление этого газа наносит вред кровеносной и дыхательной системе организма. Неконтролируемое потребление закиси азота способно привести к летальному исходу. В пояснительной записке к закону также указано, что в список наркотических средств газ ввести нельзя.

Газ употребляется в качестве наркоза в медучреждениях, а также активно задействован в промышленности. Данный закон начнет действовать с 1 января 2021 года. Ранее в декабре НСН писала, что Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о введении штрафов за пропаганду и незаконную рекламу "веселящего газа".

