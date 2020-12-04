В Госдуме поддержали штрафы за рекламу «веселящего газа»
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект о введении штрафов за пропаганду и незаконную рекламу «веселящего газа».
В заключении комитета сообщается, что депутатам рекомендовано принять закон в первом чтении на заседании 9 декабря.
Депутат от «Единой России» Наталья Костенко в 2018 году внесла в нижнюю палату парламента пакет законопроектов против пропаганды, продажи и покупки газа в качестве средства развлечения.
Согласно проектам, предполагается внести изменения в административный кодекс и закон о рекламе. Кроме того, Костенко подготовила проект федерального закона об ограничении оборота закиси азота.
За пропаганду и незаконную рекламу «веселящего газа» планируется установить штрафы до 150 тысяч рублей. При этом в зависимости от субъекта правонарушения могут быть конфискованы рекламная продукция и оборудование, либо приостановлена деятельность нарушителя. Соответствующие поправки в КоАП рассмотрят на заседании 9 декабря.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- В Госдуме поддержали штрафы за рекламу «веселящего газа»
- Тихановская отправила открытое письмо Папе Римскому
- Порошенко предложил Зеленскому встать на колени перед Путиным
- Голикова объяснила разницу между российскими вакцинами от COVID-19
- Названы три критических возраста для употребления алкоголя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru