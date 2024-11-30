Путин запретил продавать детям зажигалки

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним бытовых приборов, содержащих сжиженные углеводороводы. Документ размещен на портале правовой информации.

«Как с сигаретами»: В Госдуме предложили скрыть рекламу алкоголя в магазинах

Указывается, что перечень газосодержащих товаров, которые запрещено продавать детям, должно определить правительство. Также теперь законодательно запрещено распространение среди несовершеннолетних информации, побуждающей пользоваться такими товарами.

Ранее в Госдуме предложили скрыть рекламу алкоголя в магазинах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Wolfgang Kofler
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