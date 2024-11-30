Путин запретил продавать детям зажигалки
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о запрете продажи несовершеннолетним бытовых приборов, содержащих сжиженные углеводороводы. Документ размещен на портале правовой информации.
Указывается, что перечень газосодержащих товаров, которые запрещено продавать детям, должно определить правительство. Также теперь законодательно запрещено распространение среди несовершеннолетних информации, побуждающей пользоваться такими товарами.
Ранее в Госдуме предложили скрыть рекламу алкоголя в магазинах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru