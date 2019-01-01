Общество
В Грузии с 20 июня дестабилизирована внутриполитическая обстановка.
Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией
21 июня21:26
Президент России Владимир Путин своим указом в 8 июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией, передает ТАСС.
В Грузии с 20 июня дестабилизирована внутриполитическая обстановка.
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ФОТО: РИА Новости//Шота Нозадзе
ТЕГИ:Грузия
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