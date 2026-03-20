Путин учредил в РФ День военно-политических органов
20 марта 202616:25
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому был учреждён День военно-политических органов. Об этом пишет RT.
В документе, который опубликован на официальном портале правовых актов, говорится, что новая памятная дата будет отмечаться 15 мая.
Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин постановил учредить День коренных малочисленных народов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
