Путин озаботился готовностью школ к онлайн обучению

Тема готовности отечественных средних учебных заведений к работе в удаленном формате остается среди наиболее актуальных и волнующих граждан. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Глава государства напомнил о принятых ранее планах к 2021 году завершить целиком оборудование всех школ страны скоростным интернетом. Кроме того, президент предложил доложить о планах министерства на период до 2024 года.