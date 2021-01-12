Путин озаботился готовностью школ к онлайн обучению
Тема готовности отечественных средних учебных заведений к работе в удаленном формате остается среди наиболее актуальных и волнующих граждан. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
Глава государства напомнил о принятых ранее планах к 2021 году завершить целиком оборудование всех школ страны скоростным интернетом. Кроме того, президент предложил доложить о планах министерства на период до 2024 года.
По оценке главы Минпросвещения, система образования России в целом справляется с организацией онлайн обучения, несмотря на определённые сложности.
При этом Кравцов подчеркнул, что дистанционное обучение стало вынужденной мерой в условиях пандемии коронавируса, и оно никогда не заменит традиционный формат, отмечает Ura.ru.
По словам министра, в ближайшие годы в отечественных школах будет развиваться цифровая образовательная среда. Запланировано создание российской платформы для видеоконференций.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
- Зеленский обсудил с Санду посредничество Украины на переговорах по Приднестровью
- СМИ назвали стоимость подаренной Лаврову украинской иконы
- Зеленский оценил признание Санду Крыма украинским
- Оформление электронных виз РФ для иностранцев приостановлено из-за коронавируса
- Глава МИД Украины высказался против российской вакцины «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru