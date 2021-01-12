Путин озаботился готовностью школ к онлайн обучению

Тема готовности отечественных средних учебных заведений к работе в удаленном формате остается среди наиболее актуальных и волнующих граждан. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

Глава государства напомнил о принятых ранее планах к 2021 году завершить целиком оборудование всех школ страны скоростным интернетом. Кроме того, президент предложил доложить о планах министерства на период до 2024 года.

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По оценке главы Минпросвещения, система образования России в целом справляется с организацией онлайн обучения, несмотря на определённые сложности.

При этом Кравцов подчеркнул, что дистанционное обучение стало вынужденной мерой в условиях пандемии коронавируса, и оно никогда не заменит традиционный формат, отмечает Ura.ru.

По словам министра, в ближайшие годы в отечественных школах будет развиваться цифровая образовательная среда. Запланировано создание российской платформы для видеоконференций.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ОбучениеМинпросветПутин
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