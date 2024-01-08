Путин взял на контроль ситуацию с отоплением в Московской и Херсонской областях
Президент России Владимир Путин заслушал доклады глав Московской и Херсонской областей Андрея Воробьева и Владимира Сальдо о ситуации с тепло- и электроснабжением в регионах. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Путин заслушал доклад Сальдо по телефону. Глава государства поручил МЧС и компании «Россети» принять меры для восстановления тепло- и электроснабжения.
Пять районов Херсонской области остались без электричества из-за аварии. Восстановительные работы завершат во вторник.
В Подмосковье в результате аварии на частной котельной в Климовске без тепла осталось около 170 домов. Обучение в местных школах перевели на дистанционный формат, передает «Радиоточка НСН».
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