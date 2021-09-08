Путин выступит в Москве на мероприятии ко Дню города

Президент России Владимир Путин выступит на одном из мероприятий в рамках празднования Дня города в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Собянин рассказал о праздновании дня города в Москве

«У президента запланировано мероприятие, он выступит на одном из мероприятий, на торжественном мероприятии, которое посвящено празднованию Дню Москвы», — цитирует Пескова РИА Новости.

При этом участия иностранных лидеров в празднике не планируется.

День города пройдет в Москве 11–12 сентября, столица отметит свое 874-летие. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города не планируют проводить масштабных мероприятий. Тем не менее, жители и гости столицы смогут «покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта».

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:День ГородаМоскваВладимир Путин
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