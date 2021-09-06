Собянин рассказал о праздновании дня города в Москве

Столичное руководство в день города не планирует организовывать масштабных гуляний и мероприятий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

По словам градоначальника, будут проведены "достаточно скромные мероприятия". В их числе мэр называл концерт в парке Зарядье, а также фестиваль "Цветочный джем" на разных столичных площадках. Собянин отметил, что жители смогут "покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта".

Собянин подчеркнул, что будет запущен традиционный праздничный фейерверк, также коммунальные службы оформят улицы города. День города пройдет 11–12 сентября. Москве в текущем году станет 874 года.