Собянин рассказал о праздновании дня города в Москве
Столичное руководство в день города не планирует организовывать масштабных гуляний и мероприятий. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
По словам градоначальника, будут проведены "достаточно скромные мероприятия". В их числе мэр называл концерт в парке Зарядье, а также фестиваль "Цветочный джем" на разных столичных площадках. Собянин отметил, что жители смогут "покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта".
Собянин подчеркнул, что будет запущен традиционный праздничный фейерверк, также коммунальные службы оформят улицы города. День города пройдет 11–12 сентября. Москве в текущем году станет 874 года.
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