Путин выступит с новым обращением к гражданам РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня во второй половине дня выступит с обращением к гражданам страны. Тема выступления посвящена будет санитарно-эпидемиологической обстановке по коронавирусу и новых мерах поддержки жителей и экономики. Об этом информирует пресс-служба Кремля.
Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение будет оглашено в начале совещания по ситуации с COVID-19, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что на совещании, в частности, будет обсуждаться возможность постепенного снятия карантинных ограничений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru