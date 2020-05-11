Путин выступит с новым обращением к гражданам РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня во второй половине дня выступит с обращением к гражданам страны. Тема выступления посвящена будет санитарно-эпидемиологической обстановке по коронавирусу и новых мерах поддержки жителей и экономики. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение будет оглашено в начале совещания по ситуации с COVID-19, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что на совещании, в частности, будет обсуждаться возможность постепенного снятия карантинных ограничений.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:КоронавирусПутин
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