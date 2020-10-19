Путин выступит на заседании клуба «Валдай» в онлайн-режиме
Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября в режиме видеоконференции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в предстоящий четверг ожидается «интересное выступление президента и потом интересная дискуссия с участием и мировых политологов, и активных участников самого клуба». Заседание пройдет в открытом режиме, начало запланировано на 16:00 по Москве, пишет ТАСС.
Напомним, с 20 по 22 октября в Москве состоится XVII заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». С момента основания клуба с его членами ежегодно встречался Владимир Путин - как в статусе президента, так и в статусе главы кабмина.
К слову, в минувшем году мэр столицы Сергей Собянин встретился с членами международного дискуссионного клуба «Валдай». Градоначальник рассказал, как Москва будет развиваться в ближайшие годы с учетом реализации инфраструктурных и социальных проектов.
Собянин отметил, что выбранные приоритеты и постоянные изменения помогут Москве конкурировать с другими крупными городами мира. Он рассказал о наиболее значимых проектах: строительство хорд и дорог, Большой кольцевой линии Московского метрополитена, развитие технологии «умного города», благодаря чему 350 государственных услуг переведены в электронную форму.
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