Путин выступит на заседании клуба «Валдай» в онлайн-режиме

Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 22 октября в режиме видеоконференции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в предстоящий четверг ожидается «интересное выступление президента и потом интересная дискуссия с участием и мировых политологов, и активных участников самого клуба». Заседание пройдет в открытом режиме, начало запланировано на 16:00 по Москве, пишет ТАСС.

Напомним, с 20 по 22 октября в Москве состоится XVII заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай». С момента основания клуба с его членами ежегодно встречался Владимир Путин - как в статусе президента, так и в статусе главы кабмина.