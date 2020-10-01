Задержаны похитители иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае. Видео
Сотрудники Федеральной службы безопасности и полиции задержали двух подозреваемых в краже Иверской иконы Божией Матери из монастыря на Валдае. Эта реликвия была подарена обители президентом России Владимиром Путиным. Об успешной операции по задержанию сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Успенский Собор Иверского монастыря в Новгородской области был ограблен 1 сентября текущего года. Помимо иконы воры вынесли изделия из золота. Как уточняет РИА ФАН, злоумышленники подплыли к острову, на котором расположена обитель, на лодке. После этого они прорыли подкоп под воротами и так проникли на территорию монастыря.
При обыске у задержанных найдены икона и напрестольный крест. Предметы церковного обихода были спрятаны в гараже, отмечает RT. В ближайшее время святыни вернут в монастырь.
ФСБ обнародовало видео спецоперации против подозреваемых в краже.
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