Путин выступил за перевод части федеральных структур в Сибирь

Президент России Владимир Путин выступает гипотетически за перевод части властных структур из Москвы в города Сибири. Об этом он заявил в ходе Прямой линии. Таким образом глава государства отреагировал на коллективное обращение жителей Омска, которые пожаловались на неисполнение программы по экологическому оздоровлению города.

«Было предложение перевести федеральное правительство в Омск, однако это не решит проблему. Хотя, я считаю, что в Сибирь надо переводить определённые федеральные структуры или, как минимум, крупные наши компании и головные офисы, которые работают там, а основные налоги платят, к сожалению, в Москве», - заметил президент.

Владимир Путин пообещал обратить пристальное внимание на проблемы загрязнения воздуха в Омске. Этот областной центр входит в число 12 самых экологически неблагополучных российских городов. Он включен в национальный проект «Чистый воздух», в рамках которого к 2024 году предстоит снизить выбросы в атмосферу на 25%.

В начале этого года вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая вопросы экологии, сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия окружающей среды на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.

