Путин выступил с новогодним обращением к жителям страны
Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны.
Выступление президента первыми увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского: здесь новый 2021 год наступил в 15:00 по московскому времени.
Поздравляя россиян, президент отметил, что год был непростым, однако страна достойно прошла его.
«Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всём мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придётся пройти», — сказал глава государства.
По словам Путина, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление трудностей, с гордостью за проявивших свои лучшие качества соотечественников, с осознанием важности дружбы, доверия и искренности.
Президент отметил, что россияне смогли отразить в своих характерах и поступках ценности и традиции предков: мужество, милосердие и отзывчивость.
Кроме того, глава государства упомянул 75-летие Великой Победы, которое страна «с благодарностью и признательностью» отметила в 2020 году.
«Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма», — добавил президент.
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