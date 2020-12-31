Путин выступил с новогодним обращением к жителям страны

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны.

Выступление президента первыми увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского: здесь новый 2021 год наступил в 15:00 по московскому времени.

Поздравляя россиян, президент отметил, что год был непростым, однако страна достойно прошла его.

«Встречая его ровно год назад, мы с вами, как и люди во всём мире, конечно же, думали, мечтали о добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания всем нам придётся пройти», — сказал глава государства.

По словам Путина, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление трудностей, с гордостью за проявивших свои лучшие качества соотечественников, с осознанием важности дружбы, доверия и искренности.

Президент отметил, что россияне смогли отразить в своих характерах и поступках ценности и традиции предков: мужество, милосердие и отзывчивость.

Кроме того, глава государства упомянул 75-летие Великой Победы, которое страна «с благодарностью и признательностью» отметила в 2020 году.

«Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, победившее заразу нацизма», — добавил президент.

