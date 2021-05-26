Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», цитирует главу государства ТАСС.

Путин отметил, что граждане должны «осознать эту необходимость» и «очень серьезную и даже смертельную опасность», которая может угрожать невакцинированным.

Президент добавил, что в стране созданы все условия для вакцинации от COVID-19, а прививка надежна и безопасна.

На минувшей неделе зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целях защиты большинства населения прививка от коронавируса может стать общеобязательной. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не рассматривает возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19.

