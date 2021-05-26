Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса

Введение обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции нецелесообразно, россияне сами должны осознать необходимость этих прививок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

Медведев пояснил заявление об обязательной вакцинации россиян

«На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», цитирует главу государства ТАСС.

Путин отметил, что граждане должны «осознать эту необходимость» и «очень серьезную и даже смертельную опасность», которая может угрожать невакцинированным.

Президент добавил, что в стране созданы все условия для вакцинации от COVID-19, а прививка надежна и безопасна.

На минувшей неделе зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в целях защиты большинства населения прививка от коронавируса может стать общеобязательной. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль пока не рассматривает возможность введения обязательной вакцинации от COVID-19.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусВладимир Путин
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