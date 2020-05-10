Путин выступил против «квасного» патриотизма

Национальная идея России заключается в патриотизме, который должен быть не «квасным и затхлым», а посвященным развитию страны. Как пишет РИА Новости, об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил президент России. По словам главы государства, патриотизм заключается в посвящении себя развитию страны.

Владимир Путин также высказал уверенность в том, что залог успеха состоит в том, чтобы не «хвататься только за наше героическое прошлое», а смотреть в «не менее героическое и успешное будущее».