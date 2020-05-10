Путин выступил против «квасного» патриотизма

Национальная идея России заключается в патриотизме, который должен быть не «квасным и затхлым», а посвященным развитию страны. Как пишет РИА Новости, об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил президент России. По словам главы государства, патриотизм заключается в посвящении себя развитию страны.

Владимир Путин также высказал уверенность в том, что залог успеха состоит в том, чтобы не «хвататься только за наше героическое прошлое», а смотреть в «не менее героическое и успешное будущее».

Путин поздравил россиян с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Ранее НСН писала, что Владимир Путин в третий раз обратился к россиянам в День Победы. Его слова касались акции «Бессмертный полк», которая стала ежегодной традицией не только в России, но и во многих странах мира, привлекая миллионы сторонников. Обращение главы государства транслировал телеканал «Россия 24».

Краткое заявление о значении памятной акции президент сделал на фоне портретов своих родителей.

Кроме того, накануне, 9 мая, российский лидер обратился к жителям страны после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и на Соборной площади Кремля – к военнослужащим Президентского полка. Оба выступления транслировались по телевидению, сообщает Lenta.ru

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПатриотизмРоссияВладимир Путин
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