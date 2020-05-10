Путин выступил против «квасного» патриотизма
Национальная идея России заключается в патриотизме, который должен быть не «квасным и затхлым», а посвященным развитию страны. Как пишет РИА Новости, об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил президент России. По словам главы государства, патриотизм заключается в посвящении себя развитию страны.
Владимир Путин также высказал уверенность в том, что залог успеха состоит в том, чтобы не «хвататься только за наше героическое прошлое», а смотреть в «не менее героическое и успешное будущее».
Ранее НСН писала, что Владимир Путин в третий раз обратился к россиянам в День Победы. Его слова касались акции «Бессмертный полк», которая стала ежегодной традицией не только в России, но и во многих странах мира, привлекая миллионы сторонников. Обращение главы государства транслировал телеканал «Россия 24».
Краткое заявление о значении памятной акции президент сделал на фоне портретов своих родителей.
Кроме того, накануне, 9 мая, российский лидер обратился к жителям страны после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата и на Соборной площади Кремля – к военнослужащим Президентского полка. Оба выступления транслировались по телевидению, сообщает Lenta.ru
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
210 тыс.+44 755 / сут.
Умерли
1 915+88 / сут.
Выздоровели
34 306+2 390 / сут.
- Кабмин выделил на поддержку малого и среднего бизнеса более 80 млрд рублей
- В России максимально снизился коэффициент распространения COVID-19
- Эксперт: маленькие магазины в России не откроются
- США заявили о взрыве в космосе бака «Фрегата-СБ»
- Россиянам напомнили еще об одних длинных выходных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru