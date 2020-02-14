Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за ДТП под Псковом
В ходе разговора президента Украины Владимира Путина и его украинского коллега Владимира Зеленского российский лидер выразил соболезнования в связи с ДТП в Псковской области, в котором погибли граждане Украины.
Как отметили в пресс-службе Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.
13 февраля на 475-м километре дороги Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Mercedes.
В результате инцидента погибли восемь граждан Украины, находившихся в микроавтобусе. Еще один украинец и белорус были госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Вопрос ребром. Путин предъявил Зеленскому минские договорённости
- Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за ДТП под Псковом
- Лавров встретился с Помпео в Мюнхене
- Лукашенко: Путин не собирается объединять Россию и Белоруссию
- Мишустин снял ограничения на закупки иностранных лекарств