Путин выразил соболезнования Зеленскому из-за ДТП под Псковом

14 февраля 202018:10

В ходе разговора президента Украины Владимира Путина и его украинского коллега Владимира Зеленского российский лидер выразил соболезнования в связи с ДТП в Псковской области, в котором погибли граждане Украины.

Новости за ночь: Восемь украинцев погибли в ДТП в Псковской области

Как отметили в пресс-службе Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

13 февраля на 475-м километре дороги Р-23 в районе деревни Рудо Пустошкинского района столкнулись грузовик Volvo и микроавтобус Mercedes.

В результате инцидента погибли восемь граждан Украины, находившихся в микроавтобусе. Еще один украинец и белорус были госпитализированы. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПутинВладимир ЗеленскийДТП