Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони

Президент РФ Владимир Путин направил своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, сообщает пресс-служба Кремля.

Яркий политик и друг России. Умер Берлускони

Российский лидер отметил, что с именем Берлускони, который был истинным патриотом и пользовался высоким международным авторитетом, связаны «важнейшие события новейшей истории Италии».

Он указал, что в России Берлускони будут помнить сторонника укрепления взаимовыгодных российско-итальянских отношений.

«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом... Его уход из жизни – невосполнимая потеря и большое горе», - заключил президент РФ.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет. Как пишет издание Corriere della Sera, политик скончался в госпитале Сан-Раффаэле в Милане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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