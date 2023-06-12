Путин выразил соболезнования в связи со смертью Берлускони
Президент РФ Владимир Путин направил своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле телеграмму, в которой выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер отметил, что с именем Берлускони, который был истинным патриотом и пользовался высоким международным авторитетом, связаны «важнейшие события новейшей истории Италии».
Он указал, что в России Берлускони будут помнить сторонника укрепления взаимовыгодных российско-итальянских отношений.
«Для меня Сильвио был дорогим человеком, настоящим другом... Его уход из жизни – невосполнимая потеря и большое горе», - заключил президент РФ.
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в возрасте 86 лет. Как пишет издание Corriere della Sera, политик скончался в госпитале Сан-Раффаэле в Милане, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru