Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генсека Компартии Вьетнама

В телеграмме президент отметил, что Нгуен Фу Чонг всегда останется в памяти России как верный друг, внесший значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Москвой и Ханоем. Он подчеркнул, что неоднократно общался с ним и будет навсегда хранить о нем светлую память.

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался в пятницу на 81-м году жизни, передает «Радиоточка НСН».

