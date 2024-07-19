Путин выразил соболезнования в связи с кончиной генсека Компартии Вьетнама
Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Вьетнама То Ламу в связи с кончиной генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Путин также выразил соболезнования и поддержку семье покойного, и всему народу Вьетнама.
В телеграмме президент отметил, что Нгуен Фу Чонг всегда останется в памяти России как верный друг, внесший значительный вклад в развитие стратегического партнерства между Москвой и Ханоем. Он подчеркнул, что неоднократно общался с ним и будет навсегда хранить о нем светлую память.
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг скончался в пятницу на 81-м году жизни, передает «Радиоточка НСН».
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