Умер генсек ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг

Генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA.

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Отмечается, что политик скончался «в 13 часов 38 минут 19 июля 2024 года в Центральном военном госпитале №108».

«Товарищ Нгуен Фу Чонг, 1944 года рождения... умер после продолжительной болезни, несмотря на самоотверженные усилия ведущих медицинских специалистов страны», - говорится в сообщении.

Ранее после тяжелой болезни на 78-м году жизни скончался бывший посол России в Гайане Владимир Стариков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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