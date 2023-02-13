Путин выразил соболезнования родным и близким режиссёра Абдрашитова

Президент России Владимир Путин заявил, что режиссёр Вадим Абдрашитов был подлинным корифеем отечественного кинематографа, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями близким актрисы Чуриковой

Глава государства выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, который, по его словам, был «выдающимся режиссёром и педагогом», оставившим богатое творческое наследие и воспитавшим «плеяду талантливых учеников».

«Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Советский и российский кинорежиссёр Вадим Абдрашитов скончался в возрасте 78 лет, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
ТЕГИ:Владимир ПутинСоболезнованияСмертьКинорежиссёрНародный Артист
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