Путин выразил соболезнования родным и близким режиссёра Абдрашитова
Президент России Владимир Путин заявил, что режиссёр Вадим Абдрашитов был подлинным корифеем отечественного кинематографа, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ, который, по его словам, был «выдающимся режиссёром и педагогом», оставившим богатое творческое наследие и воспитавшим «плеяду талантливых учеников».
«Светлая память о народном артисте России Вадиме Юсуповиче Абдрашитове навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал этого замечательного человека», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Советский и российский кинорежиссёр Вадим Абдрашитов скончался в возрасте 78 лет, сообщает телеканал «360».
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