Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина

Народный артист России Вячеслав Добрынин внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В телеграмме, которая была направлена родным и близким композитора, он отметил, что Добрынин был ярким, талантливым и неординарным человеком, искренне преданным своему призванию.

«C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича... Примите глубокие соболезнования и слова поддержки», - отметил глава государства.

Также Путин подчеркнул, что в сердцах близких, друзей и почитателей таланта композитора навсегда останутся его музыка и песни.

Народный артист РФ, композитор, певец Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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