Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина
Народный артист России Вячеслав Добрынин внёс большой творческий вклад в отечественное эстрадное искусство. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В телеграмме, которая была направлена родным и близким композитора, он отметил, что Добрынин был ярким, талантливым и неординарным человеком, искренне преданным своему призванию.
«C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича... Примите глубокие соболезнования и слова поддержки», - отметил глава государства.
Также Путин подчеркнул, что в сердцах близких, друзей и почитателей таланта композитора навсегда останутся его музыка и песни.
Народный артист РФ, композитор, певец Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru