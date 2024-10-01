Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина

В телеграмме, которая была направлена родным и близким композитора, он отметил, что Добрынин был ярким, талантливым и неординарным человеком, искренне преданным своему призванию.

«C прискорбием узнал о кончине Вячеслава Григорьевича... Примите глубокие соболезнования и слова поддержки», - отметил глава государства.

Также Путин подчеркнул, что в сердцах близких, друзей и почитателей таланта композитора навсегда останутся его музыка и песни.

Народный артист РФ, композитор, певец Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

