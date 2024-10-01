«Огромная потеря»: Винокур назвал Добрынина явлением на эстраде

Он подчеркнул, что «такого количества известнейших песен» нет в дискографии ни у одного из популярных композиторов.

«Я считаю, что это огромная потеря для нашей эстрады», - заключил Винокур.

Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.

Московский футбольный клуб «Динамо», болельщиком которого был Добрынин, объявил, что кубковый матч против «Спартака» 2 октября начнётся с минуты молчания в память о композиторе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

