«Огромная потеря»: Винокур назвал Добрынина явлением на эстраде
Народный артист РФ Вячеслав Добрынин был явлением на советской и российской эстраде. Об этом РИА Новости заявил народный артист РФ Владимир Винокур.
Он подчеркнул, что «такого количества известнейших песен» нет в дискографии ни у одного из популярных композиторов.
«Я считаю, что это огромная потеря для нашей эстрады», - заключил Винокур.
Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения после перенесенного инсульта.
Московский футбольный клуб «Динамо», болельщиком которого был Добрынин, объявил, что кубковый матч против «Спартака» 2 октября начнётся с минуты молчания в память о композиторе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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