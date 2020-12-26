Путин выразил соболезнования родным Джорджа Блейка в связи с его кончиной

Президент РФ Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Георгия Блейка его родным и близким, сообщает пресс-служба Кремля.

Умер легендарный советский разведчик, экс-офицер британской MI6 Джордж Блейк

Президент отметил, что полковник Блейк был блестящим профессионалом – «особой закалки и мужества».

«За годы трудной, напряженной работы он внес поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на земле», - отметил российский лидер.

Он заверил, что светлая память о легендарном разведчике сохранится в сердцах россиян.

Ранее в воскресенье стало известно о кончине на 99-м году жизни легендарного советского разведчика, экс-офицера MI6 Джорджа Блейка. Он долгое время сотрудничал с СССР и поставлял важнейшие сведения.

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ТЕГИ:СоболезнованияСмертьВладимир Путин
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