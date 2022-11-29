Путин выразил надежду, что судебная система России продолжит развиваться

Владимир Путин выразил надежду, что судебная система РФ продолжит развиваться и удовлетворять требования россиян по защите их прав.

Об этом он заявил на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, передает РИА Новости.

Он также отметил важную роль судебной системы, которая в последние годы развивается «достаточно энергично».

Путин призвал к справедливости суды РФ

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что судебную систему новых территорий необходимо в сжатые сроки интегрировать в состав российской.

По его словам, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, предполагается создание федеральных судов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудыВладимир Путин
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