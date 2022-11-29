Путин выразил надежду, что судебная система России продолжит развиваться

Владимир Путин выразил надежду, что судебная система РФ продолжит развиваться и удовлетворять требования россиян по защите их прав.

Об этом он заявил на встрече с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым, передает РИА Новости.

Он также отметил важную роль судебной системы, которая в последние годы развивается «достаточно энергично».