Путин призвал к справедливости суды РФ

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить справедливость отечественных судов. «Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение», - заявил он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.

Глава государства выразил благодарность всем судьям России за «достойное, под час самоотверженное исполнение своей миссии» в условиях пандемии коронавируса. Как подчеркнул Путин, несмотря на непростые условия, суды продолжают работать в обычном режиме.

Президент также считает, что в 2021 году была в полном объёме «сохранена социальная направленность российского правосудия». Кроме того, он заявил, что судебная система РФ должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий.

Путин также напомнил, что в 2022 году исполняется 100 лет со дня образования Верховного суда. Этому событию посвящён Всероссийский съезд судей, который должен пройти в ноябре.

