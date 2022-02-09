Путин призвал к справедливости суды РФ
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить справедливость отечественных судов. «Если граждане обращаются в суд, то должны получать быстрый отклик и справедливое решение», - заявил он на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.
Глава государства выразил благодарность всем судьям России за «достойное, под час самоотверженное исполнение своей миссии» в условиях пандемии коронавируса. Как подчеркнул Путин, несмотря на непростые условия, суды продолжают работать в обычном режиме.
Президент также считает, что в 2021 году была в полном объёме «сохранена социальная направленность российского правосудия». Кроме того, он заявил, что судебная система РФ должна быть полностью готова к широкому применению передовых цифровых технологий.
Путин также напомнил, что в 2022 году исполняется 100 лет со дня образования Верховного суда. Этому событию посвящён Всероссийский съезд судей, который должен пройти в ноябре.
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