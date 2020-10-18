Кадыров обвинил власти Франции в убийстве учителя чеченцем

«Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции», — заявил Кадыров.

Он напомним, что злоумышленник с детства писал и общался на французском языке, а в Чечне был только один раз.

«Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности», — цитирует РИА Новости Кадырова.

Кадыров высказал осуждение в связи с убийством учителя и выразил соболезнования его семье. Он также заявил, что демонстрация карикатур сатирического издания Charlie Hebdo в школе, которая привела к гибели людей, свидетельствует о «непозволительном отношении к исламским ценностям» во Франции.

