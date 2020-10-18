Кадыров обвинил власти Франции в убийстве учителя чеченцем
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с убийством французского учителя истории молодым чеченцем. По мнению лидера Чечни, преступность не имеет национальности и упрекнул Францию в попытках «свалить все свои проблемы на чеченцев». Об этом Кадыров написал в Telegram.
«Смею всех заверить — чеченцы здесь ни при чем. Более того, Анзоров А. почти всю свою жизнь прожил во Франции», — заявил Кадыров.
Он напомним, что злоумышленник с детства писал и общался на французском языке, а в Чечне был только один раз.
«Много раз говорил и не перестаю повторять: преступник не имеет национальности», — цитирует РИА Новости Кадырова.
Кадыров высказал осуждение в связи с убийством учителя и выразил соболезнования его семье. Он также заявил, что демонстрация карикатур сатирического издания Charlie Hebdo в школе, которая привела к гибели людей, свидетельствует о «непозволительном отношении к исламским ценностям» во Франции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 099 / сут.
Умерли
24 187+185 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 377 / сут.
- Ломаченко прокомментировал свое поражение в бою за титул абсолютного чемпиона мира
- Кадыров обвинил власти Франции в убийстве учителя чеченцем
- Стало известно о потере антител у четверти переболевших COVID-19 после выздоровления
- Приняты новые правила целевого обучения в вузах и колледжах
- Учителей в школах не отстранят от работы за отказ от прививки против COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru