Путин выразил беспокойство из-за популярности вейпов
Популярность вейпов среди молодых людей вызывает беспокойство, молодежь не думает о последствиях этой вредной привычки, заявил президент Владимир Путин. Об этом он рассказал на открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 в Кызыле.
«Кажется, что это модно, это круто, курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом», — цитирует президента РИА Новости.
Также Путин отметил, что из-за курения снижается репродуктивная функция.
Между тем депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с RT заявил, что нижняя палата парламента готовится рассмотреть законопроект, который полностью запретит продажу в России вейпов и электронных сигарет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru