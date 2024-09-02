Путин выразил беспокойство из-за популярности вейпов

«Кажется, что это модно, это круто, курить электронные сигареты, но никто не думает о том, что возникают проблемы с памятью, проблемы с общим физическим состоянием, проблемы с иммунитетом», — цитирует президента РИА Новости.

Также Путин отметил, что из-за курения снижается репродуктивная функция.

Между тем депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с RT заявил, что нижняя палата парламента готовится рассмотреть законопроект, который полностью запретит продажу в России вейпов и электронных сигарет.

