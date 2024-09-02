Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки

Президент Владимир Путин признался, что спит шесть часов в сутки. Об этом глава государства рассказал на открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 в Кызыле, передает РИА Новости.

Путин провел урок «Разговор о важном» в школе Кызыла

Десятилетний школьник Богдан Ремарчук спросил российского лидера, сколько часов он отдыхает, чтобы быть в хорошей форме. Путин ответил на вопрос ученика, назвав свой пример «нехорошим», пишет Ura.ru.

«Я сегодня спал четыре часа, это маловато. А так обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь», — обратился президент к мальчику.

Глава государства добавил, что мало спит «не потому, что такой занятый человек, а потому, что не может должным образом организовать свой рабочий день». По словам президента, он постарается сделать выводы и посоветовал сделать это и ученику.

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ФОТО: kremlin.ru
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