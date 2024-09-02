Путин рассказал, что спит шесть часов в сутки

Десятилетний школьник Богдан Ремарчук спросил российского лидера, сколько часов он отдыхает, чтобы быть в хорошей форме. Путин ответил на вопрос ученика, назвав свой пример «нехорошим», пишет Ura.ru.

«Я сегодня спал четыре часа, это маловато. А так обычно сплю шесть часов. А ты должен спать нормально, как минимум восемь», — обратился президент к мальчику.

Глава государства добавил, что мало спит «не потому, что такой занятый человек, а потому, что не может должным образом организовать свой рабочий день». По словам президента, он постарается сделать выводы и посоветовал сделать это и ученику.

