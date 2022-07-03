Байдена обвинили в госизмене из-за Зеленского
Американский лидер Джо Байден предал свое государство ради интересов Украины, сообщила американская конгрессвумен Тулси Габбард.
«Передача нашего суверенитета президенту другой страны – что это, если не госизмена», – написала она на своей странице в Twitter.
Самая главная внешнеполитическая проблема, с которой США столкнулись за последние 60 лет, это не конгресс и не американский лидер, а глава иностранного государства, считает политик.
Конгрессвумен упрекнула президента США и американские власти в уходе от прямого ответа на вопрос о конечной цели Вашингтона в конфликте на Украине. Габбард при этом указала, что в Белом доме перекладывают ответственность на украинского президента Владимира Зеленского.
Тем временем, власти США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $820 млн. В новый пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, две ЗРК NASAMS, артиллерийские боеприпасы и радары.
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