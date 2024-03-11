Путин ввел звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вводит в России почётное звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ».

В России учредят звание «Заслуженный работник туризма»

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовых актов, решение было принято «в целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ».

«Почётное звание... присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления представленным к награде лицом профессиональной деятельности в учреждениях, органах и организациях уголовно-исполнительной системы РФ и при наличии наград (поощрений) федеральных органов госвласти или органов госвласти субъектов РФ», - говорится в указе.

Ранее Путин подписал указ, вводящий почётное звание «Заслуженный работник местного самоуправления РФ», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:УказыНаградаФСИНВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры