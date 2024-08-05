Путин ввел выплату 3 млн рублей для сотрудников СК, пострадавших на СВО

Президент России Владимир Путин утвердил единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета, которые получили травмы в ходе службы в новых регионах в рамках СВО.

Указ об этом опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.