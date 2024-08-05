Путин ввел выплату 3 млн рублей для сотрудников СК, пострадавших на СВО
Президент России Владимир Путин утвердил единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета, которые получили травмы в ходе службы в новых регионах в рамках СВО.
Указ об этом опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что выплата будет предоставлена сотрудникам СК, выполнявшим служебные обязанности в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Украины во время специальной военной операции и получившим увечья.
Из указа также следует, что в случае гибели члены семьи получат единовременную выплату в размере 5 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru