Путин ввел выплату 3 млн рублей для сотрудников СК, пострадавших на СВО

Президент России Владимир Путин утвердил единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей для сотрудников Следственного комитета, которые получили травмы в ходе службы в новых регионах в рамках СВО.

Указ об этом опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Сенаторы приняли закон о защите выплат бойцам СВО от списания при банкротстве

В документе указано, что выплата будет предоставлена сотрудникам СК, выполнявшим служебные обязанности в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Украины во время специальной военной операции и получившим увечья.

Из указа также следует, что в случае гибели члены семьи получат единовременную выплату в размере 5 млн рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияСледственный КомитетВыплаты

Горячие новости

Все новости

партнеры